Израиль вошел в топ-20 наиболее инновационных стран мира

Израиль занял первое место в регионе Северной Африки и Западной Азии, опередив Эмираты и Турцию.

Израиль занял 16-е место в списке из 50-ти наиболее инновационных стран мира.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что исследование, проведенное Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), базируется на 81 индикаторе из семи категорий:

развитость бизнеса (инвестиции бизнесов в научные исследования и разработки, иностранные инвестиции и пр.)

развитие рынка (ВВП страны, уровень конкуренции)

инфраструктура (дороги, больницы, школы, энергетика)

человеческий капитал (государственные расходы на учащегося, качество академических и исследовательских учреждений)

институты (стабильность государства, безопасность, легкость в создании компании)

результаты творческого труда (самые известные бренды, промышленность и пр.)

результаты знаний и технологий (патенты, рост производительности труда, расходы на программное обеспечение)

Израиль занял первое место в регионе Северной Африки и Западной Азии, опередив Эмираты и Турцию.

В общем списке Израиль (50,2 балла) опережают 15 стран. Это Швейцария (с 64,9 балла), США, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Германия, Финляндия, Дания, Китай, Франция, Япония, Гонконг и Канада.

По развитию бизнеса Израиль занимает 6-е место с мире, по развитию рынка 7-е место и такое же по результатам знаний и технологий. По индикаторам сделок с участием венчурного капитала, по участию женщин с продвинутыми университетскими степенями и по числу патентов Израиль находится на первом месте.

В то же время Израиль заметно отстает по другим показателям, связанными с государственными инвестициями: по развитию инфраструктуры страна на 42-ом месте (на 1-ом месте Швеция), по качеству институтов на 41-ом месте (на 1-ом месте Сингапур), по человеческому капиталу на 24-ом (здесь лидирует Южная Корея), по результатам творческого труда на 36-ом (лидирует Швейцария).

«Все, что связано с государством (школьное образование, инфраструктура, регуляция, стабильность) тянет страну вниз, а интеллект, творческая инициатива людей и доверие иностранных инвесторов к возможностям израильских ученых — поднимает вверх», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, Израиль оказался за пределами топ-50 стран с «сильнейшими» паспортами.

Также Курсор информировал о том, что Израиль занял первое место в мире по доступности интернета.