Названы израильские города, из которых уезжает больше всего жителей

Благодаря данным Центрального статистического бюро, стало известно, из каких городов израильтяне чаще всего уезжали в 2020 году.

В позапрошлом году жители Израиля активно переселялись из крупных городов в малые, и баланс внутренней миграции на 1000 человек был отрицательным практически во всех городах, которые населяет более 200 тысяч жителей.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро.

Известно, что чаще всего израильтяне уезжали из города Бней-Брак, за год его покинули 18,8 человека на каждую тысячу его жителей. Отрицательный баланс внутренней миграции также был зафиксирован в Иерусалиме, за 2020 год из него выехало на 7 801 человек больше, чем переехавших в столицу.

Согласно данным, большинство людей, покинувших Иерусалим, поселились в городе Бейт-Шемеш (2615 человек), а также в Тель-Авив, в частности в район Яффо (1568 человек).

Из Петах-Тиквы чаще всего переезжали в Рош-ха-Аин (1494 человека), а из Бней-Брака перебирались в Лод (968) и Петах-Тикву (917).

Самый лучший баланс внутренней миграции за 2020 год был зафиксирован в Харише (+5641 человек), Рош-ха-Аин (+4231 человек), Бейт-Шемеш (+2528 человек) и Лод (+2161 человек).

Отмечается, что в конце позапрошлого года население Израиля составляло 9,289 млн человек и 74,4% из них проживали в городах.

«Курсор» писал ранее, что с начала 2022 года Израиль посетило более миллиона туристов.