С начала 2022 года Израиль посетило более миллиона туристов

В первом полугодии 2022 года с туристическим визитом в Израиль приехало более миллиона иностранных туристов, из них более 252 тысяч человек посетило страну в июне.

Туристическая сфера Израиля постепенно начинает восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции. Стало известно, что с начала текущего года страну посетили 1,037 миллиона иностранных туристов.

Такие данные обнародовало Центральное статистическое бюро, передает издание Globes.

Сообщается, что в июне 2022 года в Израиль с туристической целью приехало 252 300 гостей, но этот показатель значительно ниже, чем был до начала пандемии. В 2019 году страну посетило за данный период 384 000 иностранных туристов.

Отмечается, что Израиль открыл свои двери для туристов, которые получили «зеленый» COVID-сертификат, в январе текущего года, а с 1 марта для всех иностранных гостей. В январе Израиль посетили 46 700 человек, в феврале — 90 400, в марте — 168 900, в апреле — 216 ​​400, в мае — 262 700 человек.

При этом, количество израильтян, едущих за границу почти достигло уровня, который был до пандемии. В прошлом году более 766 700 человек выехали за рубеж по сравнению с 837 400 в июне 2019 года.

«Курсор» писал ранее, что Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.