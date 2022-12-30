Названы основные тенденции среди пользователей Uber в Израиле в 2022 году

Американская служба Uber опубликовала свои основные данные за 2022 год, которые включают основные тенденции среди израильских пользователей.

Uber объявил, что оплата наличными теперь будет доступна для поездок, забронированных в Израиле, по многочисленным просьбам пользователей. Компания отметила, что сосредоточена на усилиях по расширению в Тель-Авиве, Гуш-Дане, аэропорту Бен-Гурион и Иерусалиме.

Данные за прошлый год показали, что пассажиры из 99 стран заказывали поездку Uber в Израиле со средней пользовательской оценкой 4,91 из 5 звезд.

При этом самая длинная поездка, 320 км из Иерусалима в Эйлат, длилась 4 часа 35 минут. Пользователь оценил поездку на пять звезд. Второе место заняли поездка из аэропорта Бен-Гурион в Рамот на Голанских высотах (186 км) и поездка из Тель-Авива в Эйн-Бокек (177 км). Кроме того, в этом году лучший водитель Израиля совершил 952 поездки, а еще один водитель преодолел 10 866 км.

Основные моменты также показали, что израильские клиенты оставляли чаевые своему водителю в каждой четвертой поездке, при этом средний размер чаевых составил 15,1%. Самые высокие чаевые составляли 420 шекелей за поездку из аэропорта Бен-Гурион в Иерусалим, что составляло более 100% стоимости проезда. Самый высокий процент чаевых составлял 100 шекелей за поездку в Акко стоимостью 33 шекеля продолжительностью восемь минут.

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