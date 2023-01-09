Названы самые красивые лица 2022 года: в ТОП-100 вошли три израильтянки

Известный развлекательный сайт TC Candler, ежегодно публикующий рейтинг «ТОП-100 самых красивых лиц», подвел итоги 2022 года, представив обновленный рейтинг красоток со всего мира.

Первое место в нем досталось 31-летней модели Victoria’s Secret Жасмин Тукс, именно она выиграла «корону», оставив позади многих голливудских знаменитостей. Жасмин стала моделью еще в 15 лет, и возможно, она не у всех на слуху, зато занимает видное место в мире моды. В 2015 году Тукс присоединился к команде моделей Victoria’s Secret и всего через год получил контракт на три миллиона долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmine Tookes (@jastookes)

В этом году в рейтинге «Самых красивых лиц 2022 года» оказались и три израильтянки — актриса Галь Гадот, модель Иден Файнс и модель Яэль Шелбиа.

В 2022 году звезда «Чудо-женщины» заняла в списке 12-е место, поднявшись на три позиции, по сравнению с позапрошлым годом. Яэль Шелбиа оказалась на 7-м месте в рейтинге, опустившись на одну ступеньку с 2021 года, и Иден Файнс поднялась за год с 97-го на 71-е место в списке.

Также в рейтинге оказалась голливудская актриса Ана де Армас, Эмма Уотсон, Эмилия Кларк, Ариана Гранде, Марко Робби, Дженна Ортега, Дуа Липа и другие мировые звезды.

«Курсор» писал ранее, что израильская актриса Галь Гадот возвращается во франшизу фильма «Форсаж» после десятилетнего перерыва.