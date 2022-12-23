Галь Гадот заявила о возвращении в одну из самых популярных франшиз Голливуда

Ранее в этом месяце появились новости о том, что в Голливуде отказались от третьей части «Чудо-женщины» с Гадот в главной роли.

Сообщается, что Галь Гадот возвращается во франшизу фильма «Форсаж» после десятилетнего перерыва.

Звезда «Чудо-женщины» повторит свою роль Жизель Яшар в фильме «Форсаж X», премьера которого состоится в мае 2023 года, сообщил в четверг новостной сайт Direct Entertainment.

Яшар появлялась в четвертой, пятой и шестой частях франшизы.

Эта роль помогла Гадот начать актерскую карьеру.

Однако ее персонаж была убита в шестом фильме, и пока неясно, как сценаристы планируют ее возвращение.

Напомним, что израильская актриса сыграла Чудо-женщину в фильмах 2017 и 2020 годов. В конце 2020-го Warner Bros. объявила, что ускорит выпуск третьего фильма «Чудо-женщина» с Гадот в главной роли.

Но ранее в этом месяце появились новости о том, что студия отказалась от третьей части на фоне изменений в подходе к вселенной DC Comics. Эта новость была опубликована в изданиях Variety и Deadline, тесно связанных с индустрией.

Согласно сообщениям, Джеймс Ганн и Питер Сафран, взявшие под свой контроль DC Studios месяц назад, не согласились с видением касаемо третьего фильма, представленным режиссером Пэтти Дженкинс, которая уже работала в первых двух фильмах.

Будущее Гадот во франшизе фильмов DC Comics остается неопределенным.

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