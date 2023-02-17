Названы страны, где израильские студенты могут учиться бесплатно

В каждой стране действуют разные законы о разрешении на работу, плата за обучение и правила для иностранных студентов.

Многие страны берут с иностранных студентов значительно больше, чем с местных студентов, за обучение в своих учебных заведениях.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вот список стран, где можно учиться бесплатно. Стоит отметить, что по-прежнему могут взиматься семестровые сборы и сборы за подачу заявления, но они незначительны по сравнению со стоимостью обучения.

Германия

Норвегия

Исландия

Австрия

Чехия

Аргентина

Разрешения на работу

Хотя в большинстве стран иностранным посетителям требуется получение разрешения на работу для трудоустройства, это верно не для каждой страны. Вот некоторые страны, где разрешение на работу не требуется во время учебы:

1. Австрия

В Австрии иностранные студенты могут работать до 20 часов в неделю. Минимальная зарплата составляет 1 500 евро в месяц (5681,65 шекеля).

2. Чехия

Иностранные студенты могут работать до 30 дней в году в зависимости от их образовательной программы.

3. Финляндия

Иностранные студенты могут работать до 30 часов в неделю без разрешения. В Финляндии нет минимальной зарплаты.

4. Франция

Иностранные студенты могут работать до 964 часов в год без разрешения на работу. Минимальная почасовая оплата составляет 11,27 евро или 42,75 шекеля.

5. Германия

Иностранные студенты могут работать без разрешения на работу в течение 120 дней на полный рабочий день или 240 дней на неполный рабочий день. Минимальная зарплата составляет 12 евро в час или 45,52 шекеля.

6. Греция

Иностранные студенты могут работать 20 часов в неделю в течение семестра и 40 часов в неделю во время каникул. Минимальная дневная зарплата составляет 31,85 евро или 120,81 шекеля.

7. Ирландия

Иностранные студенты, обучающиеся по очной форме, могут работать до 20 часов в неделю в течение семестра и полный рабочий день во время каникул. Минимальная зарплата составляет 11,30 евро в час или 42,86 шекеля.

8. Италия

Студенты могут работать до 20 часов в неделю. В Италии нет минимальной почасовой оплаты труда.

9. Латвия

Студенты могут работать 20 часов в неделю в течение семестра и 40 часов в неделю во время каникул. Минимальная зарплата здесь составляет 430 евро в месяц или 1628,76 шекеля.

10. Люксембург

Иностранным студентам разрешено работать 346 часов в течение учебного года. Минимальная зарплата здесь составляет 12,94 евро в час или 49,08 шекелей.

11. Норвегия

Иностранные студенты могут работать до 20 часов в неделю. Здесь нет минимальной зарплаты.

12. Польша

Иностранные студенты могут работать 20 часов в течение семестра и 40 часов во время каникул. Минимальная зарплата здесь составляет 22,8 злотых или 18,10 шекелей.

13. Португалия

Студенты могут работать до 20 часов. Минимальная зарплата составляет 4,40 евро в час или 16,67 шекеля.

14. Румыния

Иностранные студенты могут работать до 20 часов в неделю. Минимальная почасовая оплата для лиц в возрасте 23 лет и старше составляет 8,91 фунта стерлингов или 37,88 шекеля.

15. Швеция

Иностранные студенты могут работать до 40 часов в неделю во время учебы без ограничений во время каникул. Здесь нет минимальной зарплаты.

16. Великобритания

Студенты могут работать в течение учебного года, до 20 часов в неделю. Минимальная зарплата составляет 10,42 фунта стерлингов в час или 44,29 шекеля.

17. Канада

Иностранные студенты могут работать здесь неограниченное количество часов. Минимальная зарплата составляет 15 долларов в час или 53,31 шекеля.

18. Австралия

Студенты могут работать до 40 часов в две недели в течение семестра и не ограничены во время каникул. Минимальная зарплата там составляет 21,38 доллара или 52,12 шекеля.

19. Колумбия

Иностранные студенты могут работать до 20 часов в неделю в течение семестра и до 25 часов в неделю во время летних каникул. Минимальная зарплата здесь составляет 1 300 606 колумбийских песо в месяц или 941,09 шекеля.

Ранее Курсор писал, что названы страны Европы, где легче всего выучить местный язык. Специалисты приложения для изучения языков Preply определили страны Европы, где проще всего выучить местный язык.