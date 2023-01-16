Названы страны Европы, где легче всего выучить местный язык

Румыния стала лидером этого рейтинга как страна с наименьшим количеством диалектов и дешевыми языковыми курсами.

Специалисты приложения для изучения языков Preply определили страны Европы, где проще всего выучить местный язык.

Об этом пишет express.co.uk.

При составлении рейтинга учитывалась структура языка, количество разговорных языков, акцентов и диалектов в каждой стране, а также средняя стоимость языковых курсов для иностранцев.

В итоге Румыния, где более 90% населения говорят на румынском языке, вышла на первое место. В этой стране наименьшее количество акцентов и диалектов. При этом средняя стоимость урока румынского языка в стране составляет около 15 долларов США в месяц.

На втором месте оказалась Ирландия, а тройку лидеров замыкает Португалия. В первую десятку стран попали также Сербия, Польша, Люксембург, Бельгия, Австрия, Словакия, Соединенное Королевство.

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