Не Маленький принц, а принцесса: книжный магазин в Израиле запустил проект для борьбы за гендерного равенство

Не всем пришлась по душе такая инициатива.

Известная израильская сеть книжных магазинов «Стеймацки» к Международному женскому дню 8 Марта анонсировала запуск нового проекта, популяризирующего детскую литературу, где главные герои – представительницы женского пола.

Об этом сообщили пресс-служба компании.

Первая книга, изданная в специальном подарочном варианте – «Маленькая принцесса», являющаяся женской адаптацией повести-сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По всей видимости, основной сюжет не преобразился, а изменения коснулись лишь главного героя и авторских рисунков писателя.

Проект под названием «Детская книга» направлен на продвижение гендерного равенства. Он посвящен памяти скончавшейся 1,5 года назад Яфит Гринберг, известной под псевдонимом Гимель Яфит. Это совладелица книжной сети и известная деятельница израильской рекламы.

В сети отметили, что в детской литературе лишь 31% главных героев – представительницы женского пола. С помощью проекта авторы инициативы хотят призвать писателей писать для детей книги, раскрывающие темы женского героизма.

«Одна из самых популярных классических детских книг всех времен «Маленький принц» выходит в новом и оригинальном прочтении, которое превращает героя книги в героиню – маленькую принцессу. Мы верим в силу языка, способного словами изменить печальную действительность, и мы призываем всех девочек и девушек, где бы они ни находились, стать героинями своих историй», – сказано в заявлении.

Впрочем, судя по комментариям под публикацией, не все пользователи соцсетей позитивно оценили такую идею. В частности, сеть обвинил в надругательстве над классикой и неуважении к авторам оригиналов. По мнению аудитории, следует прекращать изменять в классической литературе расу и пол ради политкорректности.

Также «Курсор» сообщал, что книги о Джеймсе Бонде отредактируют из-за расистских высказываний.