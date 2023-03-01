Книги о Джеймсе Бонде отредактируют из-за расистских высказываний — СМИ

Еще при жизни Ян Флеминг сам одобрил соответствующие правки некоторых оскорбительных определений в своем втором романе «Живи и дай умереть».

Компания Ian Fleming Publications, владеющая правами на романы британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, будет вынуждена отредактировать некоторые фрагменты книг, чтобы не задеть чувства современной аудитории.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Отмечается, что такое решение было принято из-за определений, связанных с расой некоторых персонажей «бондианы». В частности, из романов об агенте 007 уберут все оскорбительные обозначения чернокожих, которые Ян Флеминг часто использовал в своих романах, изданных в период с 1951 по 1966 годы. Правки будут максимально соответствовать духу времени, в которое были созданы романы.

Кроме того, переизданные книги о главном английском шпионе всех времен получат примечание: «Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые могут показаться современному читателю оскорбительными, были обычным делом. В это издание был внесен ряд изменений, при этом максимально сохранен оригинальный текст и период, в котором происходит действие романа».

Представители Ian Fleming Publications добавили, что еще до своей смерти в 1964 году писатель Ян Флеминг сам одобрил аналогичные правки некоторых оскорбительных определений в своем втором романе о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть». Согласно заявлению компании, первые несколько книг цикла будут переизданы уже в апреле этого года.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года еврейский ресторан в США разрисовали свастикой. Владелец веганского еврейского гастронома Ben&Esther’s Джастин Кинг рассказал, что на выходных на вывеске ресторана над изображением бабушки и дедушки Кинга была нарисована свастика.

Он добавил, что несколько недель назад окна входной двери ресторана были разбиты, и два дня подряд кто-то клеил их замки суперклеем.

Ранее мы рассказывали, что в кампусе американского штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц, а также на вывеске появилась фраза «Белая гордость по всей стране». По словам президента Калифорнийского государственного университета Роберта Нельсена, ему «грустно и противно» из-за этого инцидента.

«Мы должны постоянно и громко осуждать ненавистнические высказывания и символы ненависти. Это вызывает глубокую тревогу и вред и не отражает заботливое сообщество, которым мы хотим и должны быть», – добавил президент университета.

Также Курсор сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания.