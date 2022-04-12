Недалеко от Реховота произошло серьезное ДТП, есть погибший

В ДТП на шоссе 40 недалеко от Реховота погиб мужчина, а женщина получила ранения средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняют следователи дорожной полиции.

Этой ночью на дороге примерно в 40 км к северу от перекрестка Билу перевернулся автомобиль.

Медики МАДА обнаружили на месте аварии 30-летнего мужчину без признаков жизни и были вынуждены констатировать его смерть. Парамедики также оказали помощь 30-летней женщине с травмами средней степени тяжести на месте, после чего она была эвакуирована в больницу Каплан в Реховоте в сознании.

גבר כבן 30 נהרג בהתהפכות רכבו ליד צומת ביל"ו בכביש 40. נוסעת נוספת נפצעה בינוני

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/HJqs55okSM — כאן חדשות (@kann_news) April 11, 2022

Ранее редакция нашего сайта писала, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.

Кроме того, Курсор сообщал, что 50-летний водитель грузовика погиб утром в воскресенье в ДТП, которое произошло недалеко от Нацерета, после того, как грузовик, в котором он ехал, очевидно, упал с развязки в сторону шоссе 79.

Еще напомним, что в Рахате автомобиль сбил насмерть 5-летнего ребенка. В больницу прибыл следователь дорожно-транспортных происшествий из района Негев, и было начато расследование, в результате которого возникло подозрение, что 21-летний член его семьи ехал задним ходом на автомобиле и ударил малыша.