ЕС расширит санкции против Ирана и Беларуси — президент Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель расширит ограничения «на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну» против Украины.

Европейский Союз предложит новые санкции против Ирана и Беларуси из-за их поддержки российской федерации* в войне против Украины. В ЕС также планируют и в дальнейшем давить на кремль.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз продолжит делать все возможное для поддержки храбрых людей Украины. Мы продолжим давить на кремль столько, сколько будет необходимо жестким санкционным режимом»,– пообещала фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

«И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне россии против Украины», – заверила президент Еврокомиссии.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон.

По его словам, необходимо пересмотреть уровень граничной цены на закупку российской нефти. ЕС также должен пересмотреть уже действующие санкции против россии.

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на россию, чем на некоторые страны-члены ЕС», — пояснил дипломат, отметив, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!