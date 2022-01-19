Полиция Иерусалима выселяет палестинскую семью, арестовывали 18 человек

В среду израильская полиция выселила палестинскую семью и разрушила их дом в районе Шейх Джарра в восточном Иерусалиме, арестовав 18 палестинцев и израильских активистов.
Об этом сообщает algemeiner.com.
Выселение положило конец двухдневному противостоянию между израильскими властями, семьей дома и протестующими. Мэрия Иерусалима планирует построить специальную школу для палестинских жителей района, а также шесть детских садов и другие общественные объекты.
«Мы делаем это для любой структуры, которая построена незаконно. Это происходит в западном Иерусалиме, и это происходит в восточном Иерусалиме», — сказала заместитель мэра Иерусалима Флер Хассон-Наум.
По словам мэра, дом, принадлежащий семье Салихья, был построен незаконно в 1990-х годах. Однако, по словам представителей семьи, их семья жила там с 1950-х годов на участке, купленном у частных арабских домовладельцев. Это было первое выселение в Шейх Джарре с 2017 года.
В прошлом году разразился 11-дневный конфликт между ХАМАСом в Газе и Израилем , а также внутренние палестино-израильские столкновения, вызванные гневом по поводу приказов о выселении по соседству .
Левые израильские активисты идентифицировали как минимум пятерых из 18 задержанных как израильтян, а остальных как большую часть семьи Салихия.
«Некоторые были арестованы для допроса по подозрению в нарушении судебного приказа, «насильственном окопании» и нарушении общественного порядка», — сообщила израильская полиция.
Активисты утверждают, что школу можно было построить без выселения семьи и сноса дома.
Ранее Курсор сообщал, что трое палестинцев были арестованы за торговлю и продажу оружия М-16
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.