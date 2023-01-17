Неожиданно: Беннет поддержал судебную реформу Левина

«Судебная реформа нужна, но в существующем виде она приведет к революционным изменениям режима правления в стране», — считает Беннет.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал реформу министра юстиции Ярива Левина о внесении изменений в судебную систему.

Об єтом сообщает Кан-11.

Беннет сказал: «Реформа нужна, но не такая».

«Судебная реформа в существующем виде приведет к революционным изменениям режима правления в стране. А этого не нужно», — сказал Беннет.

«На самом деле, реформа необходима, поскольку судебная система долго не менялась. Перемены назрели, и они так или иначе произойдут. Но блок Нетаниягу должен понимать, что воплотить в жизнь эту реформу, как она задумана, не получится, — уверен Беннет.

Бывший глава правительства заявил: «В том виде, как она задумана, реформа опасна. Мы не должны терять систему сдержек и противовесов, полностью передоверив назначение израильских судей только премьер-министру».

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