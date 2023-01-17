«Свиньи и магнаты»: депутат Кнессета публично обругал известного бизнесмена

Между депутатом Кнессета Майклом Битоном (Партия национального единства) и бизнесменом Рами Леви вспыхнула перепалка во время заседания экономической комиссии Кнессета по вопросу о повышении цен на продукты питания и его влиянии на стоимость жизни.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
Ругая генерального директора компании Rami Levy Hashikma Marketing Рами Леви, Битон сказал: «Вы стали магнатом, сидите и молчите».
Позде тем же вечером депутат поговорил с Арье Эльдадом и Гаем Пелегом в их радиошоу на 103FM об инциденте и обвинил Леви в неуважении.
«Депутаты Кнессета — хозяева Кнессета, и независимо от того, кто является гостем в Кнессете, он должен относиться к членам Кнессета с уважением, — заявил Битон. — Я объяснил, что супермаркеты и пищевые цепи несут ответственность за себестоимость продуктов, и они стараются переложить ее на других».
«Я видел, как Рами Леви вошел и сел как владелец Кнессета и мешал депутату в его обсуждениях, он вел себя так, как будто это место принадлежит ему», — объяснил Битон.
«Будь ликудником, но не делай из себя хозяина Кнессета. Пока я здесь, ты будешь как человек и не удостоишься чести короля», — сказал Битон.
Битон продолжил свою тираду, заявив: «Рами Леви, ты стал магнатом. (Рами Леви) мог бы стать предпринимателем, который снизил цены, но вместо этого стал магнатом, и имеет пять миллионов шекелей в виде зарплаты и премий, еще несколько миллионов для своей семьи и сдачу принадлежащей ему собственности в аренду дочерним компаниям. Он зарабатывает для себя не менее 100 миллионов шекелей в год, которые поступают от кормления детей и семей», — заявил Битон.
«(Леви) не самая большая свинья… по крайней мере, он пришел в Кнессет. Но в пищевой промышленности есть свиньи», — добавил Битон.
«Мы несем ответственность за то, чтобы продовольственные сети участвовали в честной конкуренции, а не нарушали честную конкуренцию. Налицо серьезный рыночный сбой с широкой цепью нарушителей конкуренции…. Они магнаты в том смысле, что пять крупных сетей составляют 70% рынка», — заявил он.
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