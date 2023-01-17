«Свиньи и магнаты»: депутат Кнессета публично обругал известного бизнесмена

Депутат Кнессета Майкл Битон обвинил владельцев супермаркетов в том, что они «свиньи и магнаты».

Между депутатом Кнессета Майклом Битоном (Партия национального единства) и бизнесменом Рами Леви вспыхнула перепалка во время заседания экономической комиссии Кнессета по вопросу о повышении цен на продукты питания и его влиянии на стоимость жизни.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ругая генерального директора компании Rami Levy Hashikma Marketing Рами Леви, Битон сказал: «Вы стали магнатом, сидите и молчите».

"שלא תתבלבל, רמי לוי". @MichaelBiton4 בעימות מול רמי לוי: "אני בעל בית פה בכנסת ישראל, ולא תחשוב שאתה ליכודניק ופקדת, ותשנה את הכללים. אנחנו נהיה פה חומה בצורה ונשגיח גם עליך, עכשיו שב בשקט תן לי לדבר, אל תפריע לי לדבר. הפכת לטייקון, אולי התחלת כאחד שמוזיל מחירים"@davidbitan pic.twitter.com/RCl0u55KUq — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 16, 2023

Позде тем же вечером депутат поговорил с Арье Эльдадом и Гаем Пелегом в их радиошоу на 103FM об инциденте и обвинил Леви в неуважении.

«Депутаты Кнессета — хозяева Кнессета, и независимо от того, кто является гостем в Кнессете, он должен относиться к членам Кнессета с уважением, — заявил Битон. — Я объяснил, что супермаркеты и пищевые цепи несут ответственность за себестоимость продуктов, и они стараются переложить ее на других».

«Я видел, как Рами Леви вошел и сел как владелец Кнессета и мешал депутату в его обсуждениях, он вел себя так, как будто это место принадлежит ему», — объяснил Битон.

«Будь ликудником, но не делай из себя хозяина Кнессета. Пока я здесь, ты будешь как человек и не удостоишься чести короля», — сказал Битон.

Битон продолжил свою тираду, заявив: «Рами Леви, ты стал магнатом. (Рами Леви) мог бы стать предпринимателем, который снизил цены, но вместо этого стал магнатом, и имеет пять миллионов шекелей в виде зарплаты и премий, еще несколько миллионов для своей семьи и сдачу принадлежащей ему собственности в аренду дочерним компаниям. Он зарабатывает для себя не менее 100 миллионов шекелей в год, которые поступают от кормления детей и семей», — заявил Битон.

«(Леви) не самая большая свинья… по крайней мере, он пришел в Кнессет. Но в пищевой промышленности есть свиньи», — добавил Битон.

«Мы несем ответственность за то, чтобы продовольственные сети участвовали в честной конкуренции, а не нарушали честную конкуренцию. Налицо серьезный рыночный сбой с широкой цепью нарушителей конкуренции…. Они магнаты в том смысле, что пять крупных сетей составляют 70% рынка», — заявил он.

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