Несмотря на запрет, хасиды намерены приехать в Украину на осенние праздники, — СМИ

Хасиды уже начали организовываться в «мобильные группы» и ведут переговоры о создании «безопасной зоны» в Умане, чтобы приехать в Украину на праздники.

Ежегодно в украинский город Умань приезжают тысячи еврейских паломников на праздник Рош ха-Шана, чтобы посетить могилу цадика Нахмана. Но в этом году из-за военных действий украинская сторона решила отказать хасидам в приезде. Однако большинство из них намерены нарушить запрет.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Отмечается, что паломники организовываются в «мобильные группы», чтобы отправиться в Украину. Еврейская община в Умани тоже готовится к приему десятков хасидов, потому что уверяет, что боевые действия находятся далеко от Умани и если не считать комендантского часа, то жизнь в городе течет в привычном ритме.

Согласно информации издания, влиятельные представители хасидских кругов ведут переговоры с кремлем* о создании в Умани и его окрестностях «безопасной зоны» на период осенних праздников. Они хотят гарантии отсутствия обстрелов и иных военных действий, которые позволят украинскому правительству открыть въезд в Умань для широких иудейских масс.

Предпринимаются попытки организовать «коридор» в Умань и через Молдову. Израильские дипломаты активно контактируют с раввином Кишинева Менделем Аксельродом.

«Курсор» писал ранее, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к паломникам и призвал их помолиться, чтобы до Рош ха-Шана война, которая началась из-за жестокой российской агрессии, закончилась победой Украины.

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