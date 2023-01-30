Несовершеннолетнего жителя Шарона задержали по подозрению в изнасиловании

Сейчас он находится под стражей.

Несколько месяцев назад по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки был арестован 17-летний несовершеннолетний житель Шарона.

Об этом сообщат Maariv.

Подозреваемого доставили в магистратский суд в Хадере, и его содержание под стражей было продлено до завтра.

Также «Курсор» сообщал, что в Мелитополе «кадыровцы» изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора.

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