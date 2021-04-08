Нетаниягу: Израиль не будет связан соглашением, которое позволит Ирану создать ядерную бомбу

Биньямин Нетаниягу заявил, что «соглашение с Ираном, которое открывает путь к ядерному оружию, которое угрожает нам уничтожением, — подобное соглашение нас не связывает».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал резкое предупреждение международному сообществу и, косвенно, Соединенным Штатам, что любое соглашение с Ираном, открывающее ему путь к разработке ядерного оружия, не будет иметь обязательной силы для еврейского государства. Заявление было сделано во время церемонии открытия Дня памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаниягу заявил, что международное соглашение между мировыми державами и Ираном снова обсуждается, имея в виду непрямые переговоры, которые начались во вторник в Вене между США и Ираном при посредничестве официальных лиц из Великобритании, Франции, Германии, России и Китая.

«Ядерное соглашение с Ираном снова на столе, но история научила нас, что подобные соглашения с экстремистскими режимами стоят столько же, сколько чесночная кожура», — провозгласил Нетаньяху.

«Нашим лучшим друзьям я говорю — соглашение с Ираном, которое открывает путь к ядерному оружию, которое угрожает нам уничтожением — такое соглашение не будет связывать нас», — пообещал премьер-министр.

«Только одно связывает нас — не дать тем, кто пытается нас уничтожить, осуществить свои планы. Во время Холокоста у нас не было силы защитить себя, и у нас не было привилегии суверенитета. У нас не было ни прав, ни государства, ни защиты. Сегодня у нас есть государство, у нас есть сила, чтобы защитить себя, и у нас есть естественное и полное право как суверенное государство еврейского народа защищать себя от наших врагов», — заявил Нетаниягу.

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