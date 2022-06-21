Нетаниягу: «Ликуд» возглавит следующее правительство

Вчера премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили о своем намерении распустить Кнессет.

Лидеры правых и религиозных оппозиционных партий собрались вечером в офисе кнессета лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу для переговоров после новостей о роспуске Кнессета.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаниягу, бывший премьер-министр, возглавляющий партию «Ликуд», заявил: «Это вечер хороших новостей для миллионов граждан. После года решительной кампании оппозиции в Кнессете, приведшей к большим страданиям израильской общественности, всем ясно, что самому жалкому правительству в истории страны пришел конец».

«Мои друзья и я сформируем широкое национальное правительство во главе с Ликудом. Правительство, которое позаботится о вас, обо всех гражданах Израиля без исключения, правительство, которое снизит налоги, снизит цены, приведет к великим достижениям. Правительство, которое вернет национальную гордость, чтобы вы могли ходить по улицам с высоко поднятой головой», — добавил политик.

Позже Нетаниягу отверг утверждение Беннета о том, что он действовал из самоотверженности при формировании, а также роспуске нынешнего правительства, назвав его «шарадой» и «промыванием мозгов». Он заявил, что «все улыбаются» скорому падению правительства.

Он сказал, что готовится к выборам, но не исключил альтернативного правительства в нынешнем Кнессете, если дополнительные правые депутаты откажутся от своего «личного бойкота» ему.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».