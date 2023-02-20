Нетаниягу — Насралле: Не рассчитывайте на гражданскую войну в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг идею о том, что внутренние протесты против демократических реформ правительства могут перерасти в насилие.

«Генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла не должен рассчитывать на то, что в Израиле разразится гражданская война. Этого не произойдет», — сказал Нетаниягу правительству перед его еженедельным заседанием.

Он выступил на фоне растущих протестов против программы пересмотра судебной системы его правительства и растущей обеспокоенности западных союзников, включая США, тем, что реформа ослабляет израильскую демократию. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Насралла в своем выступлении на прошлой неделе подчеркнул внутренние беспорядки как показатель того, что израильское общество разрушается.

«Чего Насралла не понимает, так это того, что мы живая демократия. При демократии существуют разногласия и споры. Иногда есть согласие, а когда нужно, есть решения. Гражданской войны не будет, потому что мы всегда помним, что сражались плечом к плечу, чтобы защитить наше государство и построить нашу землю», — сказал Нетаниягу.

Нетаниягу также попросил израильтян поумерить риторику против реформ, особенно среди тех, кто так же обеспокоен кровопролитием.

«Именно на фоне ожиданий наших врагов, ожиданий разрушения и кровопролития разговоры о крови на улицах должны прекратиться. Пламя нужно понизить. Настроение нужно успокоить. Это четкий призыв, который я делаю отсюда, и я ожидаю, что все общественные лидеры скажут эти четкие слова», — сказал он.

В целом, сказал Нетаниягу, «я рад разочаровать наших врагов, а также заверить наших друзей: Израиль есть и останется сильной, энергичной и независимой демократией».

Ранее Курсор писал, что Насралла угрожает Израилю расправой. Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла снова пригрозил Израилю, предупредив, что, если будет «промедление» с добычей газа из ливанских вод для Ливана, они не позволят продолжать эксплуатацию месторождения Кариш.