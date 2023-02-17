Насралла угрожает Израилю расправой

Лидер «Хизбаллы» добавил, что США «необходимо сказать, чтобы они держались в стороне» от вопроса добычи газа и нефти у берегов Ливана.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла снова пригрозил Израилю, предупредив, что, если будет «промедление» с добычей газа из ливанских вод для Ливана, они не позволят продолжать эксплуатацию месторождения Кариш.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Если будет промедление в вопросе нефти и газа из вод Ливана, позволим ли мы Израилю продолжать добычу нефти и газа из Кариша? Я говорю вам никогда, это означает, что если вы хотите, чтобы мы голодали, мы вас убьем, и хорошо обдумал то, что я сказал», — предупредил Насралла.

Во время своего выступления Насралла дополнительно предостерег от любых «заговоров» США против Ливана, заявив, что «Хизбалла» «протянет руку против Израиля, и тот, кто ожидает, что мы будем бездействовать, ошибается».

«Я говорю американцам, что если они захотят посеять хаос в Ливане, вы все потеряете. Те, кто делает ставку на то, что боль и страдание заставят нашу среду отказаться от своих принципов и достижений, заблуждаются. Если вы ввергнете Ливан в хаос, вы должны дождаться хаоса во всем регионе, главным из которых является ваш протеже Израиль», — сказал Насралла.

За несколько месяцев до подписания в прошлом году соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном Насралла выступил с рядом подобных угроз в адрес месторождения Кариш. «Хизбалла» также запустила в сторону газового месторождения несколько разведывательных беспилотников, большинство из которых были сбиты ЦАХАЛом. За день до подписания сделки компания Energean начала добычу газа на Каришском месторождении.

Ранее на этой неделе Energean экспортировала жидкие углеводороды, добытые на месторождении Кариш, на мировые рынки, что стало первым подобным экспортом жидких углеводородов в истории Израиля. Тем временем разведка газа и нефти у берегов Ливана идет медленно. В прошлом месяце QatarEnergy, государственная нефтегазовая компания Катара, объявила, что будет участвовать в разведке нефти и газа у побережья Ливана вместе с французской TotalEnergies и итальянской Eni.

Ранее Курсор писал, что Израиль впервые в истории экспортирует нефть. Греческая компания Energean отправила первый танкера с газовым конденсатом, добытом на израильском месторождении «Кариш». Для нашей страны это первый в истории экспорт нефти.

Курсор сообщал, что британско-греческая компания по разведке и добыче энергии Energean уведомила фондовые биржи Тель-Авива и Лондона о крупном открытии природного газа в коммерческих количествах на разведочном участке Hermes на шельфе Израиля.