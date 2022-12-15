Нетаниягу настаивает на заключении мирного соглашения с Саудовской Аравией

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что планирует заключить мирное соглашение с Саудовской Аравией, показывая, что такой прорыв может открыть путь к разрешению конфликта с палестинскими арабами.

Об этом он сообщил в интервью Al Arabiya English.

Лидер Ликуда призвал Саудовскую Аравию присоединиться к соглашениям Авраама.

«Я думаю, что мы сталкиваемся с возможностью не просто расширения мира, я думаю, что у нас может быть новая мирная инициатива, которая станет квантовым скачком для достижения разрешения как арабо-израильского конфликта, так и, в конечном счете, палестино-израильского конфликта. Я имею в виду то, что может стать действительно выдающимся историческим миром с Саудовской Аравией. Я думаю, что мир с Саудовской Аравией послужит двум целям. Это будет качественный скачок к общему миру между Израилем и арабским миром. Это изменит наш регион невообразимым образом, и я думаю, что в конечном итоге это будет способствовать израильско-палестинскому миру», ‒ сказал Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу призывает Байдена подтвердить отношения США с ближневосточными союзниками.