Нетаниягу призывает Байдена подтвердить отношения США с ближневосточными союзниками

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что попросит президента Джо Байдена подтвердить приверженность США своим традиционным союзникам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Мое пребывание в Соединенных Штатах заставило меня оценить важную роль США в защите мира и стабильности во всем мире. Я считаю этот союз с Соединенными Штатами особенно важным. Одной из моих главных целей было бы поговорить с другом президентом Байденом. И я собираюсь сказать ему, что считаю необходимым подтвердить приверженность Америки своим традиционным союзникам на Ближнем Востоке»

«Израиль, конечно, там. У нас были прочные неразрывные отношения [с США]. Но я думаю, что традиционный союз с Саудовской Аравией и другими странами должен быть подтвержден. В этих отношениях не должно быть периодических колебаний или даже резких колебаний, потому что союз между союзниками Америки с США является якорем стабильности в нашем регионе, и я думаю, что он требует периодического подтверждения, и я надеюсь поговорить с президентом Байденом об этом», — добавил он.

«Курсор» сообщал, что Ганц выступил с громким обвинением в адрес Нетаниягу.