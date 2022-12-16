Нетаниягу назвал Иудею и Самарию «Западным берегом»

«Я не давал (Смотричу) больших полномочий в Иудее и Самарии, на Западном берегу — вообще нет», — премьер-министр заявил в своем интервью.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг давал интервью саудовскому изданию «Аль-Арабия» и упомянул фразу «Западный берег» наряду с «Иудея и Самария».

Нетаниягу рассказывал о формировании правительства и заявил: «Я не давал (Смотричу) больших полномочий в Иудее и Самарии, на Западном берегу — вообще нет. На самом деле все решения буду принимать я и министр обороны. Много дезинформации поступает о коалиционном соглашении».

Когда в прошлом правительстве бывший премьер-министр Нафтали Беннет употребил словосочетание «Западный берег», депутаты Кнессета, в том числе члены «Ликуда», резко набросились на него и заявили, что он перенимает терминологию левых.

Министр юстиции Гидеон Саар резко осудил высказывание Нетаниягу и раскритиковал его на пленуме Кнессета. «Я был во время предыдущего правительства, когда Беннет сказал «Западный берег» и я прокомментировал это. Я не знаю, почему именно в сети «Аль-Арабия» назначенный премьер-министр дискредитировал себя «на полную». Он на мгновение выпалил «Иудея и Самария» и тут же поправился и сказал «Западный берег». Почему он стыдится говорить про Иудею и Самарию?»

Саар заявил: «Иудея и Самария — правильное географическое обозначение этих частей нашей родины. Премьер-министр правого крыла использует слова «Западный берег»? Удивлен, что я не слышал от Ликуда комментариев по этому поводу. Все-таки какой-то глюк».

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуд призывает не давать Бен-Гвиру право вето.

Еще мы информировали, что Нетаниягу настаивает на заключении мирного соглашения с Саудовской Аравией.