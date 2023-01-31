Нетаниягу назвал приватизацию порта Хайфы «праздником»

На церемонии входа компании Adani Group в недавно приватизированный порт Хайфы премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что этот день является «праздником города Хайфа, праздником Государства Израиль, праздником для Индии, праздником для наших отношений с Индией и праздником для экономики региона и экономики мира».

Об этом сообщает Jewish Press.

«Наша связь с морем и тот факт, что большая часть международной торговли осуществляется по морю, требуют, чтобы мы были в первом ряду мировых портов. Ведь почти все идет морем, от сырья до готовой продукции, поэтому, когда товар застревает вне порта — все становится дороже: транспортные тарифы, страховка, ожидание, обслуживание, хранение. Цена растет, и израильский потребитель платит. С другой стороны, когда есть конкуренция – есть эффективность. Контейнеры разгружаются быстро, цепочка поставок сокращается, а цены падают. Так что это видение, и это исполнение, и даже если нам потребовалось 20 лет напряженной работы — как бы сказать, работы муравьев — оно того стоило, и теперь мы пожинаем плоды», ‒ сказал он.

Нетаниягу сделал приватизацию и дерегулирование центральными компонентами своей внутренней повестки дня с тех пор, как он впервые стал премьер-министром в 1990-х годах. На самом деле, его партия в Ликуде под руководством премьер-министра Менахема Бегина начала этот процесс с целью положить конец социалистическим системам в Израиле еще в 1970-х годах, еще до того, как Маргарет Тэтчер начала делать то же самое в Англии.

Отметим, что сегодня, 31 января, завершилась приватизация Хайфского порта, который перешел в руки индийской Adani Group, а также израильской Gadot Group. У обеих компаний есть право на управление портом в течение следующих 10 лет.

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