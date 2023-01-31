Порт Хайфы официально перешел в руки индийской Adani Group

На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу и самый богатый человек Азии Гаутам Адани.

Во вторник, 31 января, завершилась приватизация Хайфского порта, который перешел в руки индийской Adani Group, а также израильской Gadot Group. Обе компании получили право управлять портом в течение следующих 10 лет.

Об этом информирует портал Mako.

Отмечается, что новым владельцем порта стал миллиардер Гаутам Адани, который сам прибыл на церемонию. При этом самый богатый человек Азии в последние дни столкнулся с обвинениями в крупном мошенничестве.

«В то же время в Израиле знали, что его компания имеет высокую долю заемных средств, и не ожидали, что проблемы Адани в мире повлияют на сделку», — говорится в материале.

Согласно сообщению, на церемонии передачи прав собственности премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал своих политических оппонентов прекратить торпедирование инвестиций частных лиц или компаний в Израиль.

«Инвестировать в Государство Израиль хорошо — те, кто инвестирует, получают выгоду. Отвечу нашим политическим оппонентам: не приятно проигрывать на выборах, и у нас такое бывало. Предлагаю одуматься, успокоиться. Не надо превращать обиду в проблему для экономики Израиля», — сказал глава правительства.

По словам Нетаньиягу, сделка по приватизации Хайфского порта является «выражением уверенности» в израильской экономике.

«Экономика Израиля сильнее, чем когда-либо, и она будет еще сильнее, когда мы примем изменения в законодательство относительно ведения бизнеса частным сектором путем сокращения юридической бюрократии», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал Курсор, в начале января консорциум во главе с индийской Adani Group, возглавляемой самым богатым человеком Азии Гаутамом Адани, завершил покупку порта Хайфы — самого загруженного порта Израиля. Сумма сделки составила 4 миллиарда шекелей (1,15 миллиарда долларов).

Также Курсор писал о том, что в сентябре 2022 года индийский магнат Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.