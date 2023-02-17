Иран стремится к уничтожению Государства Израиль — Галант

Министр обороны Йоав Галант на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Иран продает смертоносное оружие 50 странам мира.

«Иран стремится к уничтожению Государства Израиль. Он делает это как напрямую, так и через посредников — военных террористов, действующих вблизи границ Израиля. Иран угрожает не только Израилю, но и безопасности и стабильности Европы и мира в целом», — сказал Галант.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Негативное влияние Ирана растет на континентах и ​​в странах. В прошлом году Иран стал мировым экспортером смертоносного оружия и находится в контакте не менее чем с 50 странами мира, чтобы продать его им. Иран поставляет беспилотники с дальностью полета 1000 километров в страны Восточной Европы, такие как Беларусь , а в прошлом он делал это в Южной Америке — в Венесуэлу», — отметил министр.

По словам Галанта, международному сообществу необходимо объединить силы и предпринять срочные и быстрые шаги, чтобы остановить оружейные сделки, которые ведет Иран, и создать эффективный механизм наказания.

«Если так действует Иран, когда у него нет ядерных сил , представьте себе ситуацию, когда у кровожадного режима аятоллы есть арсенал. Это невыносимая угроза безопасности мира. Мы должны использовать все возможные инструменты — и я подразумевают все возможные инструменты — чтобы предотвратить ядерные возможности Ирана», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в Пентагоне заявили, что США и страны Персидского залива обеспокоены БПЛА и и ракетами Ирана. Сообщается, что одна из самых больших опасностей иранских БПЛА заключается в том, что они распространяются среди различных негосударственных субъектов по всему Ближнему Востоку.

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, как Иран доставлял боевые беспилотники в россию*. Большинство БПЛА, отправленных в рф, тайно забрало иранское судно с базы на побережье Каспийского моря.

Под видом помощи от землетрясения: Израиль предостерегает от поставок оружия в Сирию. Если Иран отправит оружие своим региональным союзникам в Сирии под видом гуманитарной помощи после сильного землетрясения, то ЦАХАЛ без колебаний нанесет удар.

Напомним, что Иран усовершенствовал дроны-камикадзе – СМИ. Эксперты рассказали, как это может повлиять на войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!