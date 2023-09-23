Нетаниягу назвал сроки заключения соглашения с Саудовской Аравией

Также глава правительства рассказал о рисках для нашего государства.

Соглашение с Саудовской Аравией будет заключено в течение следующих двух месяцев, в противном случае - его отсрочка возможна на длительный срок.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью телеканалу "Fox News".

"Когда у вас есть три страны и три лидера: США под руководством Байдена, Саудовская Аравия под руководством Бин Салмана и Израиль во главе со мной, и все трое хотят соглашения, это увеличивает шансы на то, что соглашение будет достигнуто в течение ближайших месяцев, - заявил Нетаниягу.

По его словам, если в ближайшие несколько месяцев сторонам не удастся заключить соглашение, то его придется отложить еще на несколько лет.

Отвечая на вопросы о возможных рисках при таком соглашении, Нетаниягу подчеркнул, что он не допустит каких-либо процессов, которые способны поставить под угрозу безопасность Израиля.

"Я не сделаю ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность Израиля", - заверил он.

Также глава правительства подчеркнул, что палестинцы должны стать частью процесса по вопросу заключения мирного соглашения Израиля и Саудовской Аравии.

Ранее мы сообщали, сколько израильтян поддерживают мирное соглашение с Саудовской Аравией. Так, 39% респондентов выразили поддержку этой инициативе, несмотря на то, что соглашение может включать уступки палестинским арабам, заморозку строительства в определенных территориях и развитие атомной энергетики.