Сколько израильтян поддерживают мирное соглашение с Саудовской Аравией - опрос

Даже в случае, если оно предусматривает значительные уступки ПА.

В ходе опроса 39% респондентов выразили поддержку мирному соглашению с Саудовской Аравией, которое может включать уступки палестинским арабам, заморозку строительства в определенных территориях и развитие атомной энергетики.

Об этом пишет "7 канал".

С другой стороны, 37% участников опроса заявили, что они против такой сделки. В пределах этой группы 46% поддерживают премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его коалицию. Среди избирателей партии «Ликуд» поддерживающие соглашение составили 50%.

Также участники опроса осудили антиправительственные протесты во время визита Нетаниягу в США и его выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Так, большинство респондентов (48%) считают их неуместными. Из них 82% являются сторонниками коалиции поддерживающей Нетаньяху, а 16% проголосовали за партию, противостоящую Нетаниягу.

До этого социологи выяснили, как повлияет соглашение с Саудовской Аравией на рейтинг Нетаниягу. Большинство израильтян (55%) считают, что соглашение Иерусалима с Саудовской Аравией не повлияет на протесты против судебной реформы.

Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств. Также США подтвердили позицию администрации президента США Джо Байдена, согласно которой расширение Авраамских соглашений не заменит урегулирование этой ситуации.