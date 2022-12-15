Нетаниягу о партнерах по коалиции: Они присоединяются ко мне, а я к ним нет

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу пообещал обеспечить, чтобы все члены его будущего правительства действовали ответственно.

Об этом он сообщил в интервью Morning Edition NPR.

Он заявил, что ответственность останавливается на нем, потому что его политические партнеры присоединяются к нему, а не наоборот. По словам лидера Ликуд, «с властью приходит ответственность», и он позаботится «о том, чтобы так и было».

Нетаниягу высказался о будущем министра общественной безопасности Итамаре Бен-Гвире, который «изменил многие свои взгляды» и провел различие между высказываниями в ходе предвыборной кампании более десяти лет назад.

«Я не думаю, что кто-то должен доверять кому-либо на основании их обещаний. Я думаю, что проверка будет заключаться не в том, верите ли вы (Бен-Гвиру ‒ прим.ред.) или нет, а в том, видите ли вы реальный результат. То же самое относится и ко мне. Присяжные не принимают во внимание все это», ‒ сказал Нетаниягу.

Дополнительно он дал комментарий о дипломатическом процессе с палестинцами.

«Единственный мир, который сохранится, — это тот, который мы можем защитить. И тот, который мы можем защитить, это тот, в котором палестинцы имеют все полномочия управлять собой, но ни одно из полномочий угрожать нашей жизни, а это означает, что безопасность, какие бы политические договоренности у нас ни были, на самом деле должна оставаться в руках Израиля», ‒ заявил назначенный премьер-министр.

Лидер Ликуд также подчеркнул, что у него крепкие отношения с президентом США Джо Байденом, несмотря на давние разногласия по поводу того, как обуздать ядерную программу Ирана.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу призывает Байдена подтвердить отношения США с ближневосточными союзниками.