Нетаниягу обрушился с резкой критикой на лидера протеста против реформ

Все из-за упоминания профессора Шикмы Бресслео о «нацистах».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал лидера протеста против реформ Шикму Бресслера за то, что она назвала членов правительства «нацистами». Примечательно, что перед этим она извинилась за свои слова, признав, что ей не стоило использовать слово «нацисты», говоря о том, что не удалось достичь консенсуса с ультранационалистическими членами коалиции Нетаниягу.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Несмотря на ее извинения, Нетаниягу сделал следующее заявление:

«Это скандальное замечание является искажением Холокоста, а также диким подстрекательством к убийству правительственных министров и выборных представителей», – заявил премьер-министр, добавив, что право на протест не приравняется к праву на подстрекательство.

Ранее "Курсор" писал о том, что генпрокурор планирует пожаловаться Высокому суду на поведение Нетаниягу. В воскресенье генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара планирует обратиться к Высокому суду по вопросу относительно премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который, по ее словам, нарушает соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в правительственных планах реформирования судебной системы.

Также мы сообщали, что более 3500 тысяч ученых, писателей и художников призывают Байдена и главу ООН не встречаться с Нетаниягу. Было направлено письмо Гутерришу, в котором отмечено, что приглашение Нетаниягу, который стремится установить автократический режим, когда институты демократии подвергаются нападкам во всем мире, является ошибкой. И это может плохо закончится.