Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия

На прошлой неделе состоялся напряженный разговор между депутатом Кнессета Яривом Левиным и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Kan 11.

Журналисты пишут, что Нетаниягу попросил Левина взять портфель правосудия в новом правительстве, и Левин потребовал от него неписаного обещания, что он окажет ему поддержку, необходимую для проведения кардинальных реформ системы правосудия. В частности, речь шла об изменении в Законе об основаниях для суждений, резком изменении процесса выборов судей и положения о приоритете над Верховным судом.

Нетаниягу отказался выдать Левину «карт-бланш» и попросил его проводить реформы системы правосудия постепенно и дождаться кардинальных реформ, которые хотел провести Левин. В свете этого Левин отказался от портфеля правосудия, и сегодня, 11 декабря, Нетаниягу решил назначить его временным спикером Кнессета. Левин пообещал уйти в отставку до того, как новое правительство будет приведено к присяге, но есть вероятность, что он будет переназначен и станет бессменным спикером.

Отметим, что сегодня члены партии Ликуд в телефонном опросе единогласно одобрили назначение Яри Левина на должность временного спикера Кнессета, что было предложением Нетаниягу. Это решение должны вынести на окончательное утверждение Кнессета в понедельник, 12 декабря, в 16:00, после чего Левин займет свой пост.

Ранее журналисты рассказали, что новая коалиция намерена разделить должность генпрокурора на две отдельные должности: генерального прокурора и юрисконсульта правительства. Этот раскол запланирован еще уходящим министром юстиции Гидеоном Сааром, которому разрешила это генпрокурор Гали Бахарав-Миара.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир выдвинул Нетаниягу ультиматум.