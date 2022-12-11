Коалиция разделит должность генпрокурора на две части — СМИ

Новая коалиция назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу планирует разделить должность генерального прокурора на две отдельные должности: генерального прокурора и юрисконсульта правительства.

Об этом сообщает 12-й канал.

Этот раскол запланировал еще уходящий министр юстиции Гидеон Саар, который получил на это разрешение от генпрокурора Гали Бахарав-Миара. В Минюсте утверждают, что Бахарав-Миара не намерена уходить в отставку не из-за намерения правительства расколоть ее позицию, не из-за ее несогласия с новыми законотворческими инициативами.

Ранее журналисты сообщили, что члены партии Ликуд в формате телефонного опроса единогласно одобрили назначение Яри Левина на должность временного спикера Кнессета. Это является предложением Нетаниягу.

Решение вынесут на окончательное утверждение Кнессета в понедельник, 12 декабря, в 16:00, после чего Левин займет свой пост. Согласно ожиданиям, за день до присяги правительство уйдет в отставку, а Нетаниягу назначит на этот пост постоянного председателя.

«Курсор» также сообщал, что Нетаниягу провел встречу с депутатом Кнессета Идит Сильман, которую он призвал отказаться от должности министра в новом правительстве.

Помимо этого стало известно, что министр юстиции Гидеон Саар намерен созвать министерский комитет по законодательству, чтобы определить позиции правительства по законопроектам, которые необходимые для создания нового правительства. Это нужно для отсрочки принятия этих законопроектов. Среди них есть закон, позволяющий председателю ШАС Арье Дери занять пост министра.

Саар заявил, что на этой неделе в Кнессете планируют отметить Международный день борьбы с коррупцией. По его словам, самый подходящий способ это – «личный захват» законодательного процесса, внеся поправки в основной закон. Подробнее об этом читайте в нашем материале.