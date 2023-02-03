Нетаниягу отказался встретиться во Франции с израильским послом

Во время визита во Францию Нетаниягу не согласился встретиться с израильским послом Яэль Герман.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг вечером в Париже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали ужесточение санкций против Ирана.

Интересно, что во время своего визита, Нетаниягу повел себя демонстративно в отношении пока еще посла Израиля Яэль Герман. Напомним, она подала в отставку месяца назад. Как заявила посол, она отказывается представлять политику, которая действует “против всего, во что я верю”. Она указала в комментариях в своем Twitter, что не намерена завоевывать уважение “премьер-министра, у которого три обвинительных заключения”.

Несмотря на то, что отставка Яэль Герман вступает в силу только через две недели, Нетаниягу продемонстрировал свое отношение, когда посол предлагала встретить Нетаниягу в аэропорту, но оба раза получила отказ.

Также посол получила уведомление от канцелярии премьер-министра, что она не должна присутствовать на мероприятиях во время визита Нетаниягу. Яэль Герман заявила, что такой демарш не помешает ей сделать все, чтобы визит прошел хорошо из уважения к своей стране.

На встрече во Франции представители двух стран обсуждали усиление санкций против иранского режима. Макрон назвал “опрометчивым” развитие Ираном своей ядерной программы и призвал к твердости перед лицом иранского “безудержного натиска”.

Макрон, несмотря на дружественный характер встречи, заметил, что Франция привержена сохранению статус-кво в святых местах Иерусалима и призвал Израиль воздержаться от насилия на территориях.

Ранее Курсор сообщал, о чем велись переговоры с Макроном.