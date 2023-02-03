У Нетаниягу рассказали, о чем велись переговоры с Макроном

Встреча Нетаниягу с президентом Франции Эммануэлем Макроном проходила в Елисейском дворце в Париже и длилась около трех часов.

В Париже завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает inn.

Встреча длилась около трех часов. Канцелярия премьер-министра заявила, что «лидеры двух стран подробно обсудили пути борьбы с иранской ядерной угрозой. Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул, что необходимо усилить сдерживание против Ирана и его метастазов на Ближнем Востоке.

Кроме того, они также обсудили региональную арену и необходимость сохранения региональной стабильности с акцентом на Ливан. На встрече страны обсудили возможности расширения круга мира.

Также сообщалось, что премьер-министр Нетаниягу призвал включить Революционную гвардию в список террористов Евросоюза.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что Нетаниягу призвал ввести значительные санкции против иранского режима.

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