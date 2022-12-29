Нетаниягу отреагировал на разговоры о «конце государства»

«Проигрыш на выборах — это не конец демократии — это суть демократии», — сказал Нетаниягу.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал членов оппозиции сегодня в Кнессете.

«Я слышу постоянные причитания о конце страны. Проигрыш на выборах — это не конец демократии, это суть демократии», — сказал он.

«Демократический режим проверяется прежде всего готовностью проигравшей стороны принять решение большинства. В упорядоченной демократии соблюдаются правила игры», — заявил он.

Нетаниягу также сказал, что его правительство будет бороться с ростом стоимости жизни и улучшать образование.

Его вступительное слово было прервано продолжительным скандированием «Слабый! Слабый!» со скамеек оппозиции, в результате чего из зала выгнали нескольких депутатов Еш Атид и других партий.

«Депутаты Кнессета, мне не обязательно слышать ваши крики, чтобы знать, что у нас есть некоторые разногласия», — сказал Нетаниягу.

Завершая свое выступление надеванием кипы и чтением молитвы shehecheyanu (שהחיינו) о новом начале, Нетаниягу затем представил свое правительство, состоящее из 30 с лишним членов.