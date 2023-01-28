Нетаниягу представит ряд ответных мер на волну терактов ‒ источник в канцелярии премьер-министра

14:33, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Происшествия
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Реакция предполагает пять пунктов.

Источник в канцелярии премьер-министра утверждает, что Биньямин Нетаниягу представит ряд ответных мер на волну терактов на одобрение в кабинете министров.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

В частности, речь идет о следующих пунктах:

  1. Продвижение закона о депортации семей террористов
  2. Немедленное опечатывании и разрушение домов террористов
  3. Задержание членов семей и сообщников террористов (уже проведено)
  4. Дополнительные подкрепления в Иудее и Самарии.
  5. Ускорение выдачи лицензий на оружие гражданам

«Курсор» сообщал, что во втором теракте в Иерусалиме серьезно ранен солдат ЦАХАЛа.

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