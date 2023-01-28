Нетаниягу представит ряд ответных мер на волну терактов ‒ источник в канцелярии премьер-министра

Источник в канцелярии премьер-министра утверждает, что Биньямин Нетаниягу представит ряд ответных мер на волну терактов на одобрение в кабинете министров.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

В частности, речь идет о следующих пунктах:

Продвижение закона о депортации семей террористов Немедленное опечатывании и разрушение домов террористов Задержание членов семей и сообщников террористов (уже проведено) Дополнительные подкрепления в Иудее и Самарии. Ускорение выдачи лицензий на оружие гражданам

«Курсор» сообщал, что во втором теракте в Иерусалиме серьезно ранен солдат ЦАХАЛа.