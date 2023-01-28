Нетаниягу представит ряд ответных мер на волну терактов ‒ источник в канцелярии премьер-министра

Источник в канцелярии премьер-министра утверждает, что Биньямин Нетаниягу представит ряд ответных мер на волну терактов на одобрение в кабинете министров.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».
В частности, речь идет о следующих пунктах:
- Продвижение закона о депортации семей террористов
- Немедленное опечатывании и разрушение домов террористов
- Задержание членов семей и сообщников террористов (уже проведено)
- Дополнительные подкрепления в Иудее и Самарии.
- Ускорение выдачи лицензий на оружие гражданам
«Курсор» сообщал, что во втором теракте в Иерусалиме серьезно ранен солдат ЦАХАЛа.