Ганц выступил с громким обвинением в адрес Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц принял участие в дебатах в Кнессете по законопроекту, который позволит депутату Кнессета Бецалелю Смотричу выполнять функции дополнительного министра в министерстве обороны.
«Будет три министра обороны, это разбалансирует систему», — сказал Ганц, добавив, что Нетаниягу разрушает безопасность Израиля.
«Премьер-министр будет главным министром обороны, дополнительный министр будет подчиняться не министру обороны, а премьер-министру, и в конце концов премьер-министр должен будет управлять этим делом. Я надеюсь, что мы не будем платить за это в человеческих жизнях — то, что здесь происходит, разрушит систему безопасности», — сказал он.
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