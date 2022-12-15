Ганц выступил с громким обвинением в адрес Нетаниягу

«Я надеюсь, что мы не будем платить за это в человеческих жизнях», — сказал он в Кнессете.

Министр обороны Бени Ганц принял участие в дебатах в Кнессете по законопроекту, который позволит депутату Кнессета Бецалелю Смотричу выполнять функции дополнительного министра в министерстве обороны.

«Будет три министра обороны, это разбалансирует систему», — сказал Ганц, добавив, что Нетаниягу разрушает безопасность Израиля.

«Премьер-министр будет главным министром обороны, дополнительный министр будет подчиняться не министру обороны, а премьер-министру, и в конце концов премьер-министр должен будет управлять этим делом. Я надеюсь, что мы не будем платить за это в человеческих жизнях — то, что здесь происходит, разрушит систему безопасности», — сказал он.

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