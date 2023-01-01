Нетаниягу проведет встречу с генпрокурором: какие вопросы на повестке дня

Генпрокурор Бахарав-Миара была назначена предыдущим руководством страны, она выступает с критикой многих нововведений коалиции, поэтому есть большая вероятность, что она будет уволена при новом жестком правительстве.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня, 1 января, проводит встречу с генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой.

Ожидается, что встреча будет напряженной на фоне натянутых отношений между новой коалицией и главным юрисконсультом правительства.

Основным вопросом будет, вероятно, разделение должности генерального прокурора на две роли — главного прокурора и правительственного юрисконсульта.

Представитель Нетаниягу прокомментировал, что встреча имеет просто ознакомительный характер.

Разделение должности давно было целью правых политических сил, которые считают слишком влиятельной должность генерального прокурора. При этом, по их мнению, наличие двух отдельных ролей может привести к конфликту интересов.

Критики утверждают, что, если должностное лицо занимает обе роли одновременно, возникает неотъемлемый конфликт интересов при принятии решения о выдвижении обвинений против члена правительства.

В коалиционных соглашениях прямо не указано о намерении разделить должности генерального прокурора, но есть пункт, что все партии коалиции должны поддержать предложение министра юстиции Ярива Левина, касающееся «урегулирования отношений между ветвями [правительства] и их власти», включая «отношения Кнессета и правительства с правовой системой и Высоким судом».

Напомним, генпрокурор Бахарав-Миара была назначена предыдущим правительством и столкнулась с многочисленными претензиями со стороны новой коалиции. Она критикует предложения правительства о нейтрализации полномочий Высокого суда по судебному надзору; о расширении полномочий министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Поэтому есть большая вероятность, что она будет уволена при новом жестком правительстве.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу поговорил с генпрокурором, который оказался в «черном списке» кабмина.