Нетаниягу поговорил с генпрокурором, который оказался в «черном списке» кабмина – СМИ

Стало известно, о чем они договорились.

Журналисты пишут, что премьер-министр Биньямин Нетаниянгу поговорил с генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой после того, как ее не пригласили на заседание кабинета министров.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Утверждается, что они запланировали встречу на воскресенье. Источник в «Ликуде» утверждает, что заседание кабинета министров было лишь церемониальным, указывая на то, что Бахарав-Миара не была нужна.

Однако два судебных чиновника сообщили в беседе с журналистами, что для генпрокурора необычно то, что ее не пригласили, отметив, что ее предшественник Авихай Мандельблит присутствовал на первом заседании последнего правительства.

Отметим, что сегодня, 29 декабря, генпрокурора Гали Бахарав-Миара не пригласили на первое заседание кабинета министров нового правительства. Утверждается, что это чрезвычайная мера, указывающая на напряженность в отношениях между генпрокурором и правящей коалицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Новое правительство намерено провести серьезные реформы, что не поддерживает Гали Бахарав-Миара. Близкий к Нетаниягу источник сказал, что генпрокурор «здесь никому не нужна».

Это неудивительно, ведь некоторые члены Ликуда призывали уволить Бахарав-Миара и пытались лишить ее офиса полномочий по решению госвопросов. Нетаниягу тоже вел кампанию против генпрокурора из-за обвинений в его сторону в коррупции, которые выдвинул предшественник Бахарав-Миары.

По словам источника, обычно генпрокурор ‒ опора на заседаниях кабинета министров, даже если его созывают в церемониальных целях. Он считает, что Нетаниягу сделал ей «четкое и резкое послание».

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