Нетаниягу проводит кампанию против силовых структур Бен-Гвира в Восточном Иерусалиме – СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу после получения предупреждения от руководителей аппарата безопасности направил своего военного секретаря Ави Хиля, чтобы убедить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира прекратить полицейскую операцию в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает Kan.

Лидер Ликуда решил вмешаться в то, что в пресс-релизе Бен-Гвира в понедельник назвали «операцией по возвращению власти в восточных районах Иерусалима».

«После действий правоохранительных органов прошлой ночью в Иссавии, откуда прибыл пятничный террорист, рано утром силы прибыли в район Джабель Мукабер и разрушили дом, построенный незаконно и без разрешений. Двоих задержали на месте. Мы продолжаем операцию и применяем закон повсюду в городе, мы также должны вернуть управление в восточные районы города и повсюду в Государстве Израиль», – заявил лидер «Оцма Иегудит».

Источники, близкие к премьер-министру, утверждают, что Нетаниягу беседовал с руководителями аппарата безопасности, в том числе с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, комиссаром полиции Яаковом Шабтаем, главой ШАБАК Роненом Баром и его военным секретарем. Журналисты пишут, что они пришли к единому мнению о том, что усиленную операцию по обеспечению правопорядка, начатую Бен-Гвиром в восточном Иерусалиме, следует остановить.

Операция предполагает усиление соблюдения законов о строительстве, а также массовый снос незаконных построек. Министерство иностранных дел ПА выступило с протестом касаемо этого.

В материале сказано, что на специальном совещании, которое провели с премьер-министром, руководители аппарата безопасности попросили Нетаниягу остановить операцию, после чего тот попросил своего военного секретаря поговорить с Бен-Гвиром о необходимости прекратить его гиперактивную правоохранительную деятельность и объяснить необходимость избегать ярости в арабских кварталах Иерусалима.

По информации СМИ, сам Нетаниягу на данном этапе не обращался к Бен-Гвиру и не предпринял шагов, чтобы самому остановить операцию.

Также «Курсор» сообщал, что БАГАЦ отклонил петицию о незаконном переводе Ганцем 500 миллионов шекелей ПА.