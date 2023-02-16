БАГАЦ отклонил петицию о незаконном переводе Ганцем 500 миллионов шекелей ПА

БАГАЦ в среду отклонил петицию, в которой утверждалось, что предыдущее правительство незаконно перечислило 500 миллионов шекелей Палестинской автономии.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Петицию подала палестинская неправительственная организация Media Watch (PMW), базирующайся в Израиле, в июне 2022 года. В петиции сказано, что деньги перевели с замороженного счета, который выделили в соответствии с «законом против оплаты за убийство».

В июле 2018 года приняли закон о наказании ПА за выплату ежемесячных пособий осужденным террористам. В соответствии с ним Израиль вычитает деньги, эквивалентные тем, которые ПА платит террористам, из ежемесячных платежей, которые Израиль переводит ПА, и откладывает их на замороженный банковский счет.

В законе предусмотрено, что деньги, часть налогов и тарифов («клиринговых фондов»), которые Израиль собирает от имени ПА, будут разморожены и выплачены ПА, как только она прекратит таким образом спонсировать терроризм.

По данным израильского правительства, ПА ежегодно тратит от 600 до 650 миллионов шекелей на пособия для террористов. Согласно некоторым оценкам, эта цифра достигает 1 миллиарда шекелей. Правительство Израиля ежегодно собирает 600-800 миллионов шекелей для ПА, что составляет 65-70% ее доходов, без учета иностранной помощи.

В петиции сказано, тогдашний министр обороны Бени Ганц встретился с главой ПА Махмудом Аббасом в августе 2021 года и пообещал выделить ему 500 миллионов шекелей.

Морис Хирш, ведущий адвокат PMW, представивший дело в Высокий суд, утверждает, что Минфин Израиля подтвердило для PMW, что 500 миллионов шекелей перешли из Израиля в ПА. В PMW утверждают, что в ежемесячном отчете об исполнении бюджета ПА четко указано, что деньги, которые Ганц приказал выплатить ПА, были деньгами, которые вернули из замороженных фондов.

Хирш также сообщил, что PMW получила отдельный отчет от Минфина, подтверждающий, что деньги поступали с замороженного счета. По его словам, деньги перевели двумя платежами: 400 миллионов шекелей после встречи Ганца и Аббаса в августе и 100 миллионов шекелей после последующей встречи между ними в декабре 2021 года.

Адвокат утверждает, что на момент второй встречи на замороженном счету должно было быть 1,3 миллиарда шекелей. По словам Хирша, к концу 2021 года ПА серьезно пострадала от потери средств из-за закона о плате за убийство.

Ранее «Курсор» сообщал, что Ганц публично обратился к Левину и призвал его «просто остановиться».