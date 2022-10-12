Нетаниягу сделке с Ливаном: Это позор

«Опубликованное соглашение доказывает, что бывший посол США был прав. Это позорный договор Лапида и Ганца о капитуляции перед Насраллой. Ливан получил 100%, Израиль получил 0. Это не историческое соглашение, это историческая капитуляция. Лапид и Ганц отдали «Хизбалле» наши территориальные воды, нашу суверенную территорию, наш газ, и в конце концов они уступили еще одному требованию «Хизбаллы» разрешить Ирану добывать газ у побережья Израиля. Они приближают Иран к нашей северной границе. Это соглашение о капитуляции слабого и дилетантского переходного премьер-министра, который уступил всем требованиям «Хизбалл», – передает слова Нетаниягу Maariv.

Также «Курсор» сообщал о том, как израильтяне относятся к соглашению с Ливаном.