Нетаниягу собирается принять Беннета в своей резиденции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня вечером проведет встречу с главой партии Ямина Нафтали Беннетом в своей резиденции в Иерусалиме на улице Бальфур.

Отмечается, что встреча, которая начнется в 20:30 будет посвящена созданию коалиции и правого правительства. Об этом сообщает The Times Of Israel.

В частности, Беннет впервые посетит резиденцию Нетаниягу после конфронтации между ними.

По информации СМИ, супруга премьер-министра Сара Нетаниягу ранее объявила Беннета персоной нон грата на территории резиденции.

Перед этим Нетаниягу также проведет встречу с главой партии Религиозный сионизм Бецалелем Смотричем, который также конфликтует с Беннетом, однако вряд-ли будет возражать против присоединения Ямины к правому блоку.

Ранее Курсор сообщал, что Саар отклонил предложение позволить Нетаниягу сформировать временное правительство.

В ШАС и Яадут а-Тора пригрозили Нетаниягу возможностью поддержать Беннета. Лидеры ультраортодоксальных партий ШАС и Яадут а-Тора обеспокоены ходом переговоров о формировании правительства, которые проходят под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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Сегодня Нетаниягу встретится с Беннетом. Нетаниягу пытается заручиться поддержкой главы «Ямина».

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: «чтобы сформировать правительство, мы должны положить конец личным разногласиям».

Объединённый список назвал условие поддержки Лапида. По сообщениям еврейских СМИ, Объединенный список поменялся местами с левым Мерецем и встретится с президентом Реувеном Ривлином позже этим вечером, чтобы рекомендовать кандидата на пост премьер-министра.

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