Нетаниягу уже вылетел в США, где встретится с Байденом и Маском

В канцелярии озвучили программу поездки главы правительства.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ночь на 18 сентября вылетел самолетом из Израиля в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

Первая остановка премьер-министра состоится в Калифорнии, где запланирована встреча с владельцем "Твиттера" и Space-Х Илоном Маском. В рамках этой встречи также планируется провести часовую дискуссию в прямом эфире.

После этого премьер-министр прибудет в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проведения ряда встреч на высшем уровне.

Как известно, в кулуарах сессии Генассамблеи состоится долгоожидаемая встреча Нетаниягу с президентом США Джо Байденом. На повестке дня будут демократические ценности, объединяющие США и Израиль. Также Байден будет говорить с Нетаниягу о «видении более интегрированного и процветающего региона» и способах борьбы с иранской угрозой.

Также "Курсор" писал, что президент США Джо Байден лично приглашал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но глава правительства вынужден был отказаться, поскольку предложенные даты встречи ему не подошли. По данным СМИ, Байден предложил Нетаниягу посетить Овальный кабинет 18 сентября, но этот день приходится на пост Гедальи. Еще один день, когда премьер-министр мог прибыть в Белый дом - 23 сентября, но эта дата очень близка к Судному дню.