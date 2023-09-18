Нетаниягу отказался от приглашения Байдена посетить Белый дом - СМИ

Стали известны подробности, которые ранее стороны не разглашали.

Президент США Джо Байден лично приглашал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но глава правительства вынужден был отказаться, поскольку предложенные даты встречи ему не подошли.

Об этом заявил журналист "14 канала" Тамир Мораг в своем Твиттере.

По его данным, Байден предложил Нетаниягу посетить Овальный кабинет 18 сентября, но этот день приходится на пост Гедальи. Еще один день, когда премьер-министр мог прибыть в Белый дом - 23 сентября, но эта дата очень близка к Судному дню.

"Нетаньягу все-таки получил приглашение провести встречу с Байденом в Белом доме. Около двух недель назад американцы уже перенесли две даты: 18-е число месяца, выпавшее из-за поста Гедалии, и 23-е число месяца, выпавшее из-за чрезмерной привязанности к Кипуру", - написал журналист.

Как отметил Мораг, неполитические политические партии, проверившие график Байдена, пришли к выводу, что другой возможной даты действительно нет и что это не американский «проказ».

Тем временем пользователи соцсети отнеслись к этому заявлению с недоверием. Израильтяне напомнили о случаях, когда Нетаниягу не соблюдал строгое соблюдение религиозных обязательств, вызвав электрика в День Судного дня. Также упоминается, что в предыдущие годы, во время поста Гедалии, премьер-министр продолжал заниматься политическими делами, проводить заседания правительства и встречаться с представителями США.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом в среду, 20 сентября. Переговоры пройдут в кулуарах Генеральной Асамблеи ООН в Нью-Йорке. На повестке дня будут демократические ценности, объединяющие США и Израиль. Также Байден будет говорить с Нетаниягу о «видении более интегрированного и процветающего региона» и способах борьбы с иранской угрозой.