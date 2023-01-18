Нетаниягу ведет переговоры о расширении соглашений Авраама с американской делегацией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в среду, 18 января, с прибывшей с визитом двухпартийной делегацией Сената США, чтобы обсудить пути расширения и укрепления соглашений Авраама.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Сенатор Джеки Розен (демократ от штата Невада) и сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома) возглавляют группу, в которую также входят сенатор Кирстен Гиллибранд (демократ от штата Нью-Йорк), Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо), Дэн Салливан. (R-Аляска), Марк Келли (D-Аризона) и Тед Бадд (RN.C.).

Законодатели ранее посетили Марокко, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, страны, которые, помимо Судана, нормализовали отношения с Израилем в рамках соглашений, заключенных при посредничестве администрации Трампа.

Во время встречи в среду участники обсудили зарождающиеся партнерские отношения, созданные сделками, и потенциал для укрепления сотрудничества во всех областях. Они также обсудили важность межпартийной поддержки в Конгрессе США соглашений Абрахама и возможности их расширения.

Нетаниягу также представил доказательства иранской угрозы и стратегию того, как с ней можно бороться, используя надежный военный вариант, экономическое и дипломатическое давление.

Во встрече также приняли участие министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, директор Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и посол в США Майкл Герцог, а также посол США в Израиле Томас Нидес.

«Курсор» сообщал, что известный журналист призвал Байдена спасти Израиль.