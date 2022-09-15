Нетаниягу внес в список «Ликуда» новые имена: что известно об этих кандидатах

Глава «Ликуда» Биньямин Нетаньяху добавил пять новых имен в избирательный список своей партии в среду вечером, в том числе бывших депутатов «Ямины» Амихая Чикли и Идит Силман, чье дезертирство сыграло важную роль в крахе так называемого правительства смены.

Об этом пишут «The Times of Israel».

Будучи лидером партии Нетаниягу может поставить нескольких кандидатов по своему выбору на зарезервированные места в избирательном списке, который в значительной степени был сформирован в результате первичных голосований в августе. Уточняется, что Чикли получил 14-е место в списке, а Силману 16-е место.

«Члены «Ликуда» избрали на праймериз большой список, который принесет Израилю стабильное правительство на четыре хороших года, в течение которых мы подавим террор, вернем национальную гордость и снизим стоимость жизни», — заявил Нетаниягу.