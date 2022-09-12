Нетаниягу утверждает, что не уйдет в отставку, если не сможет сформировать правительство после выборов

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.

Политик во время выступления на конференции, которую организовала ультраортодоксальна газета «Кикар ха-Шабат», ответил на вопрос касаемо того, будет ли он возглавлять Ликуд, если на предстоящих выборах он не получит большинство.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Я остаюсь руководить им до тех пор, пока мы не вернем правое правительство в Государство Израиль и пока израильские граждане верят в это», – заявил Нетаниягу.

Помимо этого, в рамках этой конференции Нетаниягу прокомментировал высказывание депутата Кнессета Нира Барката, который сказал, что в случае победы на выборах глава Ликуда уволит назначенного правительством генпрокурора Гали-Баарав-Миара.

«Никто не собирается увольнять генерального прокурора. Я не собираюсь этого делать», – сказал Нетаниягу и добавил, что есть необходимость в реформировании судебной системы, но делать это надо постепенно, а не радикально.

Помимо этого, политик Барката и других депутатов от Ликуда, сказав, что именно он будет принимать важные решения.

«У нас отличная команда, но у команды есть капитан, и, в конце концов, политика проводится организованно», – заявил Нетаниягу.

Ранее «Курсор» сообщал, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. По его словам, он не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Помимо этого, депутат Кнессета Матан Кахана высказался о перспективах премьерства Нетаниягу. Он считает, что это будет во вред Израилю.