Нетаниягу восстанавливает отношения с депутатом Битаном – СМИ

22:05, Сегодня
Новости Израиля, Политика
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Битан просит возглавить экономический комитет.

После месяцев напряженности и нескольких попыток устроить встречу между ними Давид Битан и Биньямин Нетаниягу встретились и решили возобновить отношения.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По информации журналистов, Битан просит возглавить экономический комитет и, как ожидается, получит эту должность. Офис Нетаниягу также изучает возможность назначения Битана председателем коалиции.

Ранее мы рассказывали, что Ликуд попросил президента Герцога о продлении мандата.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу согласился передать Дери контроль над транспортом и инфраструктурой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.