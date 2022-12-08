Нетаниягу восстанавливает отношения с депутатом Битаном – СМИ

После месяцев напряженности и нескольких попыток устроить встречу между ними Давид Битан и Биньямин Нетаниягу встретились и решили возобновить отношения.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По информации журналистов, Битан просит возглавить экономический комитет и, как ожидается, получит эту должность. Офис Нетаниягу также изучает возможность назначения Битана председателем коалиции.

Ранее мы рассказывали, что Ликуд попросил президента Герцога о продлении мандата.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу согласился передать Дери контроль над транспортом и инфраструктурой.